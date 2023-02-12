The Telegraph: Великобритания планирует начать производство военной техники в Украине
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании и Украины обсуждают возможность запуска совместного производства оружия и военной техники в Украине, со ссылкой на The Telegraph пишет Meduza.

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По данным издания, подобные переговоры с украинскими властями ведут и другие европейские оборонные предприятия, однако британские чиновники уже посетили страну, рассчитывая не допустить, чтобы их опередили конкуренты из Германии и Франции.

Газета пишет, что подобные предприятия сделают Украину менее зависимой от поставок вооружений странами Запада, однако военные эксперты также отмечают, что такие объекты не могут остаться без внимания российских военных: "Танковый завод не маленький. И, честно говоря, если я был Путиным, то это было бы одно из первых мест, которое я бы уничтожил", — заявил независимый эксперт по обороне Фрэнсис Туса.

Помимо этого, Туса отметил, что Россия может посчитать провокацией появление западных оборонных предприятий на территории Украины, однако он также добавил, что российские угрозы, скорее всего, не повлияют на окончательное решение европейских стран.

В Минобороны Великобритании и канцелярии премьер-министра отказались комментировать ситуацию.

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