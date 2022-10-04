The Times: Россия может провести ядерные испытания у границы с Украиной

НАТО предупредило государства-члены альянса о том, что Россия может организовать испытания ядерного оружия на границе с Украиной. Таким образом Россия хочет "продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения". Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны, пишет The Insider.

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Международные эксперты утверждают, что испытания могут пройти в Черном море. Как подчеркнул источник The Times, это более вероятно, чем применение тактического ядерного оружия в Украине, поскольку во втором случае есть риски для самой России: в случае ошибки пострадать могут российские города.

Ранее, во время объявления "частичной" мобилизации 21 сентября, Владимир Путин обвинил страны Запада в "ядерном шантаже". Президент РФ тогда напомнил, что у России есть "различные средства поражения" и пообещал, что при угрозе будут использованы "подталкивают Киев к переносу военных действий" на территорию России и пускают в ход "ядерный шантаж".

Он напомнил, что Россия располагает "различными средствами поражения", и пообещал, что при угрозе Москва использует "все имеющиеся в нашем распоряжении средства для защиты своего народа".

После речи Путина издание Politico сообщало, что спецслужбы США и их союзников усилили наблюдение за информацией о любых действиях российских войск, которые могут свидетельствовать о потенциальном применении ядерного оружия в Украине.