The Times: в октябре 600 украинских военных пытались отбить Запорожскую АЭС, но не смогли этого сделать

В ночь на 19 октября 2022 года около 600 украинских военнослужащих пытались переправиться через Днепр на 30 катерах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, с целью отбить Запорожскую АЭС, сообщает британская газета The Times со ссылкой участника операции.

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По словам собеседника издания, отбить электростанцию ВСУ планировали только силами пехоты. Также они делали расчет на то, что россияне не станут применять артиллерию из опасений попасть по станции.

Несмотря на то, что в операции участвовали наиболее подготовленные украинские военные, отбить станцию им все же не удалось. Как объяснил источник газеты, это было обусловлено в том числе тем, что россияне удерживали станцию больше шести месяцев, и успели подготовить оборону.

"Российские военные построили очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы стали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", — рассказал военный.

По информации издания, в итоге небольшой группе украинских военных все же удалось добраться до берега, однако после трехчасовой перестрелки с российской армией на окраине Энергодара они были вынуждены отступить.

О том, что ВСУ попытались отбить Запорожскую АЭС в конце октября 2022 года сообщали чиновники оккупационных властей и Минобороны России. Как отмечает Times, Киев официально не признавал попытку штурма.

Запорожская АЭС находится под контролем РФ с первых дней российского вторжения в Украину. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин распорядился принять ЗАЭС в федеральную собственность. По данным Минобороны Украины, сотрудников станции вынуждали заключать контракты с "Росатомом".