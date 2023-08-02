The Wall Street Journal: от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли конечности с начала войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или несколько конечностей. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинскую благотворительную организацию Houp Foundation и немецкого производителя протезов Ottobock.

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Как пишет Meduza.io, данные о 50 тысяч украинцев, потерявших конечности, приводит Ottobock. Эта цифра основана на информации от правительства и медучреждений, поясняет издание. WSJ отмечает, что фактическая цифра может быть выше, так как процесс протезирования занимает много времени.

Киевская благотворительная организация Houp Foundation сообщила, что 200 тысяч украинцев получили тяжелые ранения, в 10% случаев потребовалась ампутация.

Эти цифры сравнимы с Первой мировой войной, когда, как отмечает The Wall Street Journal, 67 тысяч жителей Германии и 41 тысяча жителей Великобритании потеряли конечности. При этом в то время ампутация часто была единственным решением для предотвращения смерти после ранения.

В начале войны основными причинами ампутаций были ранения, полученные при артиллерийских и ракетных обстрелах. Сейчас же многие получают травмы, подрываясь на минах, установленных вдоль линии фронта. По словам врача Константина Милицы, в больницы Запорожской области, где сейчас идут основные бои, с ранениями, из-за которых необходимо ампутировать конечности, поступают 40-80% пациентов.

Глава глобальной группы военных хирургов Аарон Эпштейн, обучающей украинских медиков, заявил, что западная военная медицина не сталкивалась с таким масштабом травм со времен Второй мировой войны.

Стоимость протезов может доходить до 50 тысяч евро. Украинские власти предоставляют до 20 тысяч евро на протезирование для военных, а гражданским лицам помогают благотворительные организации, пишет WSJ. Украинские врачи говорят, что система здравоохранения сейчас перегружена, некоторые пациенты могут ждать протеза больше года.