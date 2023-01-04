The Wall Street Journal: украинцы создали систему, на разработку которой Пентагон потратил десятилетия

Украинские программисты создали удешевленную версию систем MacGyver, на разработку которых Пентагон потратил десятилетия, пишет The Wall Street Journal.

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Украинские программисты обновили систему, которую военные называют Delta, чтобы предоставлять местным командирам оперативную информацию о поле боя, полученную от беспилотников и от корректировщиков, живущих в оккупированных Россией частях Украины.

По словам соучредителя неправительственной организации "Аэророзвидка" Ярослава Гончара, почти каждое подразделение, участвовавшее в боях за Киев прошлой весной, использовало систему "Дельта", к которой подразделения могут получить доступ с ноутбука или планшета.

"Те, кто находится под обстрелами, лучше всех учатся", — цитирует его в Ru.Delfi.lt.

Отмечается, что это достижение отдает украинским военным преимущество в уровне интеллекта, координации и точности по сравнению с армией России.