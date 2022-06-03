The Washington Post: Китай хочет расширить помощь России, но опасается нарушить санкции
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Официальные лица КНР анонимно сообщили изданию, что Си Цзиньпин поручил подготовить план поддержки Москвы, который при этом исключит санкционные риски для Пекина.

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Россия ожидает от Китая большей поддержки, однако руководство КНР боится нарушить санкции, введенные ранее против РФ в США и ЕС. Об этом со ссылкой на собственные источники в Китае и Соединенных Штатах сообщает The Washington Post.

Официальные лица на условиях анонимности сообщили изданию, что Москва "по крайней мере дважды" направляла китайской стороне запросы о "новых формах" экономической и технологической поддержки. Источники утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам разработать способы финансовой помощи Москве, которые не будут считаться нарушением санкций.

"Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", — заявил один из собеседников The Washington Post. Он знаком с ходом переговоров между двумя странами и охарактеризовал их как "напряженные".

По словам источников издания, в руководстве КНР не ожидали, что война с Украиной затянется на несколько месяцев, и ясно дали понять Москве, что "окончание конфликта даст Китаю бо́льшую свободу действий для преодоления санкций и развития деловых связей".

Как отмечает The Washington Post, китайские власти стремятся выполнить противоречивые цели: поддерживать стратегическое партнерство с Россией, публично заявлять о нейтралитете и избегать санкционных рисков.

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