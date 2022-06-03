The Washington Post: Китай хочет расширить помощь России, но опасается нарушить санкции

Официальные лица КНР анонимно сообщили изданию, что Си Цзиньпин поручил подготовить план поддержки Москвы, который при этом исключит санкционные риски для Пекина.

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Россия ожидает от Китая большей поддержки, однако руководство КНР боится нарушить санкции, введенные ранее против РФ в США и ЕС. Об этом со ссылкой на собственные источники в Китае и Соединенных Штатах сообщает The Washington Post.

Официальные лица на условиях анонимности сообщили изданию, что Москва "по крайней мере дважды" направляла китайской стороне запросы о "новых формах" экономической и технологической поддержки. Источники утверждают, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам разработать способы финансовой помощи Москве, которые не будут считаться нарушением санкций.

"Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать нашу собственную ситуацию в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа", — заявил один из собеседников The Washington Post. Он знаком с ходом переговоров между двумя странами и охарактеризовал их как "напряженные".

По словам источников издания, в руководстве КНР не ожидали, что война с Украиной затянется на несколько месяцев, и ясно дали понять Москве, что "окончание конфликта даст Китаю бо́льшую свободу действий для преодоления санкций и развития деловых связей".

Как отмечает The Washington Post, китайские власти стремятся выполнить противоречивые цели: поддерживать стратегическое партнерство с Россией, публично заявлять о нейтралитете и избегать санкционных рисков.