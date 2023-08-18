The Washington Post: разведка США считает, что Украина не достигнет главной цели летнего контрнаступления

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что в американской разведке предполагают, что войска Украины могут не достичь поставленных задач в ходе контрнаступления.

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Несмотря на то, что контрнаступление ослабило и деморализовало российские войска, ВСУ вряд ли смогут дойти до Мелитополя в Запорожской области и тем самым нарушить "сухопутный мост" между аннексированным Крымом и другими территориями Украины, занятыми российскими войсками. Источники WP полагают, что украинские войска остановятся в нескольких километрах от Мелитополя (сейчас они в 80 километрах).

Военный аналитик Роб Ли объяснил изданию, что на пути к Мелитополю находятся три основные оборонительные линии российских войск, и даже захватить города поблизости будет непросто.

"Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три линии и иметь достаточно сил для достижения чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще", — цитирует эксперта "Медуза".

Новая оценка разведки США согласуется с секретным прогнозом американских властей от февраля 2023 года, который утек на Discord. Там предполагалось, что ВСУ в ходе контрнаступления не смогут отбить Мелитополь или Мариуполь.м