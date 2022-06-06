Тихановская: 1500 добровольцев из Беларуси воюют за Украину

По словам лидера белорусской оппозиции, это число вскоре может вырасти — ряд бойцов без соответствующего опыта еще проходят обучение.

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В белорусских добровольческих подразделениях, воюющих на стороне Украины, служат около 1500 человек. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

По словам Тихановской, добровольцы служат "в разных городах" и "под руководством представителей украинской армии". Политик также отметила, что белорусы без военного опыта, желающие помочь Украине, сейчас проходят подготовку в других странах. Их число и места прохождения обучения Тихановская назвать отказалась.

Белорусские добровольцы участвуют в войне на стороне Украины практически с самого начала российского вторжения. В марте был сформирован батальон имени Кастуся Калиновского — одно из крупнейших формирований, объединивших волонтеров из Беларуси. В Минске на несколько десятков из них заведены уголовные дела — добровольцев обвиняют в соучастии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства.