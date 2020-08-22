Тихановская больше не планирует баллотироваться в президенты

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу "Белсат" заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента. Об этом сообщает РБК.

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Изначально на пост президента планировал выдвинуться ее муж, оппозиционер Сергей Тихановский, однако в конце мая он был задержан силовиками и отправлен под арест. Отвечая на вопрос, будет ли она или ее муж выдвигаться в президенты на новых выборах, Тихановская сказала: "Безусловно, освобождение политзаключенных — это требование всех бастующих, всего белорусского народа. Я не планирую сама [выдвигаться]" (цитата по Tut.by. — РБК).

Корреспондент уточнил у нее: "Уже наелись этой политикой?" "Более чем", — ответила она.

Сергея Тихановского, известного видеоблогера, задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел. Это произошло вскоре после того, как он попытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В результате кандидатом на президентских выборах в Белоруссии стала его супруга Светлана Тихановская. При выдвижении она изначально заявляла, что ее цель — это освобождение всех политзаключенных, в том числе других потенциальных участников президентских выборов — например, Виктора Бабарико. После их освобождения Тихановская обещала незамедлительно провести новые президентские выборы. О планах своего участия в них она не заявляла.

ЦИК Беларусь заявляла, что она набрала 10,1% голосов, однако Тихановская и ее штаб с этими данными не согласились. Согласно данным независимых экзитполов и штаба Тихановской, на некоторых участках ее результат доходил до 70-80%. Результаты, объявленные ЦИК, в штабе Тихановской называли "абсурдными" и оторванными от действительности. 10 августа Тихановская покинула Белоруссию, сейчас она находится в Литве. "Я безумно люблю свою Родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности", — сказала Тихановская 21 августа в очередном видеообращении.