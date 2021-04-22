Тихановская: Дополнительная "защита" со стороны России Беларуси не нужна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, комментируя резонансное дело о раскрытии КГБ Беларуси и ФСБ России якобы планировавшихся "военного переворота" и "покушения" на правителя страны Александра Лукашенко, в среду, 21 апреля, заявила, что Беларуси "никакая дополнительная "защита" со стороны России" не нужна.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Выдуманный заговор с покушением — явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны", — отметила Тихановская в своем Telegram-канале. При этом политик подчеркнула, что народ Беларуси очень тепло и добрососедски относится к России. "Предлагаю оставить отношения наших народов именно такими. Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа", — добавила она.

Путин о планах "покушения" на Лукашенко

Ранее в тот же день, 21 апреля, во время ежегодного обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сравнил нынешнюю ситуацию в Беларуси с ситуацией в Украине перед революцией 2014 года. При этом Путин заявил: "Практика организации госпереворотов и устранения высших лиц — это невообразимо".

Между тем Путин не привел никаких доказательств того, что в Беларуси действительно существовал заговор для совершения госпереворота и убийства Лукашенко.

Белорусские власти о готовящемся "госперевороте"

О предотвращении "военного переворота" в Беларуси заявила ФСБ России 17 апреля. При этом ведомство утверждало, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, задержанные в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть конституционный строй в Беларуси, а также "физически устранить" Лукашенко.

Сам Лукашенко, комментируя в тот же день, 17 апреля, информацию КГБ Беларуси о "военном перевороте, заявил, что задержанный 12 апреля в Минске лидер оппозиционной Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Григорий Костусев также участвовал в его подготовке.

21 апреля начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил, что обвинения в заговоре с целью захвата власти были предъявлены четырем подозреваемым. Кто является фигурантом дела о "заговоре", кроме Федуты, Зенковича и Костусева, он, однако, при этом не уточнил.