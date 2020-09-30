Тихановская начала формировать теневое правительство Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства Республики.

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В среду, 30 сентября, она уже назначила своих представителей по правам человека и экономическим реформам. Как сообщается в Telegram-канале "Пул Первой", представителем по правам человека стал Гарри Погоняйло — белорусский юрист и правозащитник, который более 20 лет является зампредседателя Белорусского Хельсинкского комитета.

Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович, который является вице-президентом аналитического центра CASE-Belarus, занимающегося изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Белоруссии.

Как заявила Светлана Тихановская, "режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества".

Пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина сообщила "Интерфаксу", что речь идет о формировании команды Тихановской. По ее словам, они работают согласованно с Координационным советом (КС) белорусской оппозиции "для единой цели".

Отметим, что Светлана Тихановская в последнюю неделю заручилась поддержкой лидеров стран ЕС, которые отказались признавать Александра Лукашенко президентом. По мнению Европейского союза, инаугурация и новый мандат Лукашенко не имеют легитимности. В официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля декларируется позиция, изложенная в более раннем документе от 11 сентября: ЕС настаивает, что президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными, и, таким образом, считает их результаты сфальсифицированными и не признает их.

Накануне Тихановская встретилась в Вильнюсе с находящимся там с визитом президентом Франции Эмманюэлем Макроном и получила обещание помощи в переговорах по урегулированию политического кризиса и освобождению политических заключенных в Белоруссии. Макрон заявил, что Париж, Берлин и Евросоюз стремятся подтолкнуть белорусские власти к согласию на посредничество Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Беларуси.

А на днях состоится встреча Тихановской с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая официально это подтвердила. "Я встречусь с госпожой Тихановской. Когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради демократических свобод и свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим", — заявила Меркель, выступая на генеральных дебатах в бундестаге по проекту федерального бюджета на 2021 год. Меркель подчеркнула, что Германия не признает Лукашенко избранным президентом Беларуси и призывает его вступить в диалог с оппозицией. Тихановская, вынужденно находящаяся в изгнании в Литве, в начале следующей недели прибудет в Берлин, передает Deutsche Welle.

Команда Светланы Тихановской уже подала петицию в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении нелегитимного президента Александра Лукашенко. Обращение подписали больше 37 тыс. человек из 102 стран мира. В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко "за преступления против человечества". Авторы петиции обвинили белорусского президента в преступлениях против человечества", поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.

По словам Тихановской, фамилия Александра Лукашенко уже включена в предложенный Евросоюзом санкционный список. Кроме того, она сообщила, что оппозиция разрабатывает еще так зазываемый "список Тарайковского" (Александр Тарайковский погиб в Минске в ходе акции протеста), куда попадут чиновники и силовики, имеющие отношение к силовым действиям против участников акций протеста в городах Беларуси. Этот список будет передан России, Турции, странам Евросоюза, США и Украине.

Забастовки и протестные акции охватили Беларусь 9 августа сразу после сфальсифицированных выборов президента, на которых было объявлено о победе Александра Лукашенко.

Реагируя на протестные акции, силовики применяли слезоточивый газ, использовали водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки. По официальным данным, в первые дни манифестаций были задержаны почти семь тысяч человек. Трое протестующих скончались.

После тайной инаугурации Лукашенко, вызвавшей в Беларуси новую волну массовых протестов, в Минске в минувшие выходные прошла еще одна инаугурация — народная. В пятидесятый день протестов в стране заочно чествовали президента Светлану Тихановскую. В этом марше приняли участие около 100 тысяч человек.

А в понедельник, 28 сентября, Европарламент выдвинул белорусскую оппозицию на премию имени Сахарова, вручаемую ежегодно "за свободу мысли". На общем заседании комитетов по иностранным делам и по развитию, а также подкомитета по правам человека евродепутаты представили претендентов на Сахаровскую премию.