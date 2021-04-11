Тихановская о трагедии в минском метро: режим сделал все, чтобы белорусы снова боялись ходить по улицам

"11 апреля 2011 года была подорвана наша безопасность", — заявила белорусский демократический лидер Светлана Тихановская в 10-ю годовщину взрыва в минском метро. Обращение приводит портал ru.delfi.lt со ссылкой на naviny.by.

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В обращении, которое размещено в телеграм-канале Тихановской, она напомнила, что от взрыва в метро погибли 15 человек и более 400 пострадали. "Эти сухие числа из сводки новостей не способны описать тот ужас, который испытали сотни семей и вся Беларусь", — отметила Тихановская.

"11 апреля 2011 года было подорвано наше доверие суду. Подозреваемых нашли за считанные дни. Их судили, несмотря на множество нестыковок, а смертный приговор привели в исполнение так быстро, что многие не поверили в честность правосудия", — заявила демократический лидер.

"11 апреля 2011 года была подорвана та самая стабильность. Весь Минск был напуган, мобильная связь не работала от перегрузок, люди искали родных по больницам и не понимали, что происходит, потому что вместо новостей слышали ужасные слухи. С того дня мы еще очень долго не ощущали себя в безопасности", — отметила она. По словам Тихановской, "прошло 10 лет — и режим сделал все, чтобы белорусы снова боялись ходить по улицам своих городов, не имели уверенности в том, что будет завтра, и были лишены защиты законом".

"При этом сами белорусы помогают друг другу, как и тогда — 10 лет назад, — сказала она. — Помните, все подвозили пострадавших, оказывали медицинскую, юридическую и любую другую помощь. Даже в самые тяжелые дни белорусы показывают, что мы — нация, которой хочется гордиться. И нация, которая борется — за новую Беларусь, где все заключенные по политическим мотивам на свободе и реабилитированы, где мы чувствуем себя безопасно и можем планировать свое будущее, где закон не просто соблюдается, но и равен абсолютно для всех.

Тихановская считает, что "сегодня каждый может прийти к памятнику на станции метро Октябрьская, возложить цветы, поставить свечи и почтить минутой молчания всех погибших в этой трагедии, которая никогда не должна повториться". В результате теракта, который был совершен 11 апреля 2011 года в 17.50 на станции "Октябрьская" Минского метрополитена погибли 15 человек, более 400 — пострадали, из них тяжкие телесные повреждения получили больше 30 человек. Фактически через сутки после теракта, вечером 12 апреля, были задержаны подозреваемые, 25-летние уроженцы Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев. Помимо обвинения в совершении теракта в метро впоследствии их обвинили во взрывах в Витебске осенью 2005 года и в Минске 4 июля 2008 года.

Уголовное дело о теракте в метро рассматривал Верховный суд. Коновалов в ходе процесса свою вину признал полностью. Ковалев причастность ко всем трем взрывам отрицал, а также заявил, что в ходе досудебного расследования оговорил себя и Коновалова под давлением следствия. Суд приговорил обоих к смертной казни, признав Коновалова виновным в злостном и особо злостном хулиганстве, умышленном уничтожении имущества, незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, терроризме, сопряженном с убийством людей; Ковалева — в злостном и особо злостном хулиганстве, умышленном уничтожении имущества, незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств, недонесении о готовящемся особо тяжком преступлении, о совершении особо тяжкого преступления и лице, его совершившем, о месте его нахождения, а также в пособничестве терроризму. Ковалев подавал кассационную жалобу на приговор и прошение о помиловании на имя президента. Коновалов, по официальным данным, прошение не подавал.

Александр Лукашенко в помиловании отказал, мотивируя это "опасностью и чрезвычайно тяжелыми последствиями для общества совершенных актов терроризма". Об этом решении главы государства было объявлено по телевидению 14 марта. А через три дня мать Владислава Ковалева получила письмо из Верховного суда, в котором говорилось, что приговор в отношении ее сына приведен в исполнение. Судя по штемпелю, письмо было отправлено 16 марта. 28 марта в загсе Любовь Ковалева получила свидетельство о смерти сына. Согласно этому документу Владислав Ковалев скончался 15 марта. Соответствующая запись в книге регистрации актов о смерти была сделана 20 марта. В ней значится, что информация о причине смерти не представлена. Правозащитники и международные структуры, в том числе Евросоюз, парламентские ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, призывали Лукашенко пересмотреть решение об отказе в помиловании Ковалева и Коновалова. Все они указывали на то, что судебный процесс над Ковалевым и Коноваловым оставил слишком много вопросов.

Комитет ООН по правам человека, куда поступила жалоба от родных Ковалева, призвал власти Беларуси не казнить осужденного до тех пор, пока жалоба не будет рассмотрена. Однако этот призыв не был услышан. Многие в Беларуси, в том числе некоторые пострадавшие от теракта, сомневаются в вине Коновалова и Ковалева. Они указывали на то, что судебный процесс не соответствовал правовым нормам, доводы защиты игнорировались. Правозащитники, в свою очередь, отмечали беспрецедентно быструю казнь обвиненных в теракте, что, по их мнению, выглядит подозрительно.

Международное сообщество, в том числе Совет Европы и Евросоюз, осудило расстрел Коновалова и Ковалева и в очередной раз призвало Беларусь — единственную в Европе страну, где до сих пор приводят в исполнение смертные приговоры — ввести мораторий на смертную казнь.