Тихановская объяснила, почему хочет встретиться с Путиным
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что как политик хотела бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Telegram-канале ее штаба.

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Тихановская объяснила, что хочет встретиться с Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает белорусского президента Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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