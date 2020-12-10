Тихановская открыла Народные посольства белорусов в 20 странах
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Народные посольства - это инициатива по созданию альтернативных представительств Беларуси за рубежом. Она была озвучена на Всемирном конгрессе белорусов, прошедшем 31 октября - 1 ноября. Проект поддержали белорусские общины в 20 странах, которые считают, что нынешняя власть утратила легитимность не только в Беларуси, но и за ее пределами.

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Чем будут заниматься Народные посольства

Основные функции Народных посольств - защита прав и интересов белорусских граждан за рубежом, а также представления интересов демократической Беларуси. При этом Народные посольства не собираются в полной мере выполнять задачи, которые стоят перед профессиональными дипломатическими представительствами Беларуси за рубежом.

"Народные посольства будут заниматься коммуникацией, организовывать встречи с представителями депутатского корпуса, общественных организаций, взаимодействовать с другими организациями белорусской диаспоры, - заявил ментор проекта, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. - Также для нас важно демонстрировать режиму, что белорусы хотят иметь своих легитимных представителей за рубежом".

Народное посольство уже существует в Берлине. Деревянный вагончик с бело-красно-белым флагом разместился напротив официального дипломатического представительства Беларуси. Благодаря Народному посольству активисты уже несколько месяцев проводят в Германии акции солидарности с протестующими в Беларуси.

Тихановская поддержала создание Народных посольств

Создание Народных посольств поддержала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Она обратилась к участникам по-белорусски и призвала их продолжить информирование мирового сообщества о ситуации в Беларуси, использовать все контакты и связи для того, чтобы это не сходило с международной повестки.

Участие в открытии посольств приняли депутаты Европейского парламента. По словам его вице-президента Николы Бир, Евросоюз порой нерешительно действует в отношении Беларуси, в том числе много времени занимает продвижение и принятие персональных санкций против режима Лукашенко.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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