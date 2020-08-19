Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Беларуси
Foto: AP/Scanpix/LETA

Единый кандидат от оппозиции на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором призвала власти Европейского союза не признавать прошедшие в республике выборы.

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"Достопочтенные лидеры Европы. Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными. Их результаты были сфальсифицированными", — заявила она.

По словам Тихановской, люди, которые вышли на улицы белорусских городов с целью защитить свои голоса, были "жестоко избиты, лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть". "Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов", — сказала она.

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