Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не может простить Лукашенко его преступления, но иммунитет ему способен стать решением проблемы.

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Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу, передает в четверг, 8 октября, агентство Reuters.

Светлана Тихановская отметила, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет ему должен стать частью переговоров о передаче власти.

"Если решением (проблемы. — Ред.) станет то, что он уедет куда-либо на море и будет там проводить время, то это допустимо", — отметила Тихановская.

В Братиславе экс-кандидат в президенты Беларуси встретилась с главой МИД Словакии Иваном Корчком, а также с представителями неправительственных организаций, политологами и журналистами. Словакия решила отозвать своего посла из Беларуси для консультаций. Ранее то же сделали Германия, Польша, Чехия, Литва, Латвия, Эстония и Болгария.

На этой неделе Светлана Тихановская также побывала в Германии, где она встретилась с Ангелой Меркель, выступила в бундестаге и провела пресс-конференцию.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются уже ровно два месяца после президентских выборов 9 августа. На улицы неоднократно выходили, по оценкам СМИ, свыше 100 тысяч человек, они выступают против признания Лукашенко победителем выборов. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко, который управляет страной с 1994 года, набрал 80,1 процент голосов, Светлана Тихановская — 10,1 процент.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти в стране, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.