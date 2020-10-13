Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила "народный ультиматум", срок которого истекает 25 октября. Об этом пишет Deutsche Welle.
"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключённые должны быть освобождены", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Тихановской во вторник, 13 сентября.
Если эти требования не будут выполнены в указанный срок, "вся страна мирно выйдет на улицы", и 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская. "У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", - продолжила оппозиционерка.
"Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой - это не диалог", - заявила Тихановская, подразумевая встречу Александра Лукашенко с 12 представителями оппозиции в СИЗО КГБ в Минске 10 октября.
Протесты в Беларуси
В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, прошедших 9 августа. Согласно им, Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года, набрал более 80 процентов голосов. За время протестов, которые власти пытаются подавить с беспрецедентной жестокостью, в стране погибли несколько человек, сотни людей были ранены и более 10 тысяч задержаны.