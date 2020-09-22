Тихановская присоединится к встрече глав парламентов стран Балтии и Северной Европы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лидер белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская во вторник примет участие в удаленной встрече председателей парламентов стран Балтии и Северной Европы.

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На виртуальной встрече, которая организуется по инициативе спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, будут обсуждаться решения национальных парламентов по реакции на ситуацию в Белоруссии.

"Литва, как и весь Евросоюз, не признают Александра Лукашенко избранным президентом Белоруссии. Между тем, белорусы не прекращают протесты, а Лукашенко своими действиями избрал путь дальнейшей эскалации сложившейся ситуации. В связи с этим особо важна как можно более широкая поддержка общественности европейских стран", - заявил глава Сейма Литвы.

По словам Пранцкетиса, Литва стремится к разрешению ситуации в соседней стране путем диалога с белорусским обществом, которое представляет Координационный совет.

Белоруссию уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными. Массовые протесты в стране подавляются силой.

Сторонники бывшего кандидата Тихановской 18 августа создали Координационный совет для организации мирной передачи власти, однако в данный момент почти все члены президиума совета задержаны или выгнаны из Белоруссии.

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LETA

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