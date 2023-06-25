Тихановская призвала изгнать российские войска из Беларуси
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская назвала происходящее в России в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" и ее создателем Евгением Пригожиным хаосом, который становится похожим на гражданскую войну.

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По ее мнению, президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин пытаются втянуть в войну и Беларусь.

"Путин может попытаться втянуть белорусских военных в свой внутренний конфликт, чтобы он стал и нашим конфликтом", - заявила Тихановская в видеообращении, обнародованном в субботу, 24 июня.

Она сообщила, что создала оперативный штаб, который возглавил представитель Объединенного переходного кабинета по вопросам безопасности и обороны подполковник Валерий Сахащик. Тихановская считает, что Беларусь должна закрыть границу с Россией и изгнать российские войска с территории страны.

"Как эта ситуация повлияет на Беларусь, зависит только от нас с вами. Главная задача всех белорусов сейчас - сохранить безопасность и суверенитет в Беларуси, спасти нашу страну от того, во что превратилась Россия, - заявила Светлана Тихановская. - Мы приглашаем к участию представителей демократических структур. Проводим консультации с Полком Калиновского и белорусскими добровольцами. Мы следим за ситуацией. Мы будем добиваться международной поддержки наших действий".

К белорусам также обратился командир воюющего на стороне Украины белорусского полка имени Кастуся Калиновского Денис Прохоров (позывной "Кит"), который назвал события в России "началом конца большой тирании". Он призвал соотечественников готовиться вступать в отряды самообороны, а военных и резервистов - ждать сигнала.

"Благоприятные условия для уничтожения диктатуры стремительно приближаются. Это начало конца большой тирании, - заявил Прохоров в видеообращении. - Я обращаюсь ко всем белорусским военным: не участвуйте во внутреннем конфликте России! Эта гражданская война нас не касается".

"Нам будут нужны люди. Готовьтесь к вступлению в отряды самообороны. Каждый город, каждый квартал, каждая улица, будьте готовы для контроля за своей территорией и для поддержания порядка. Военные, резервисты, белорусы, ждите нашего сигнала. Время свободы приближается!" - призвал командир полка Калиновского "Кит".

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