Тихановская призвала Конгресс США к усилению давления на режим Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала США усилить давление на режим Александра Лукашенко. Об этом она заявила в среду, 17 марта, выступая по видеосвязи на слушаниях в международном комитете Палаты представителей Конгресса США.

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Тихановская призвала Вашингтон изолировать Лукашенко, ограничивая международные соглашения и торговлю между нынешним белорусским режимом и другими странами. По ее словам, США следует ввести более действенные санкции против режима.

Она предложила расширить списки персональных санкций в отношении силовиков, представителей судебных органов и олигархов, а также применить штрафные меры к компаниям — "кошелькам" Лукашенко. Тихановская отметила, что до сих пор ни один представитель режима не понес ответственности за преступления, и напомнила о не менее восьми погибших участниках протестов.

Экс-кандидат в президенты Беларуси заявила, что стране нужны новые свободные и справедливые выборы. По ее словам, белорусы продолжают бороться, несмотря на насилие со стороны режима. Однако люди в Беларуси нуждаются в международной помощи и международном давлении на режим. Поэтому "США должны настаивать на прекращении насилия, освобождении политических заключенных, восстановлении верховенства закона и начале подлинного диалога между законными представителями белорусов и властью", — заявил Тихановская.

Она рассказала конгрессменам о репрессиях в отношении участников протеста, а также о журналистках Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которых осудили за исполнение профессиональных обязанностей. Тихановская призвала Конгресс США увеличить поддержку белорусского гражданского общества, правозащитников, независимых СМИ, работающих в Беларуси.