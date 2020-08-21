Тихановская призвала рабочих расширять забастовки в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции назвала забастовки абсолютно легальным средством борьбы. Она призвала рабочих не поддаваться на запугивания со стороны властей.

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Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, находящаяся в изгнании в Литве, призвала рабочих расширять забастовки, чтобы заставить официальный Минск признать ее победу на состоявшихся 9 августа президентских выборах. "Продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивание, объединяйтесь. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла", - сказала Тихановская в видеообращении, выложенном на YouTube в пятницу, 21 августа.

Оппозиционерка назвала забастовки абсолютно легальным и мощным оружием против режима и призвала рабочих не бояться угроз увольнения. Она сказала, что в помощь нуждающимся уже собраны миллионные пожертвования. Для того, чтобы положить конец произволу, мы должны сплотиться, подчеркнула Тихановская, добавив, что целью оппозиции остается прекращение насилия против инакомыслящих, освобождение политзаключенных и проведение свободных и справедливых президентских выборов.

Согласно официальным данным, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко получил на выборах более 80 процентов голосов, а Тихановская – лишь около 10 процентов. Оппозиция, однако, считает эти результаты сфальсифицированными. В Беларуси уже более 10 дней продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. На 21 августа по всей стране запланированы новые уличные протесты. Правящий режим также организует массовые акции в свою поддержку.