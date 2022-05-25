Тихановская призвала Запад к единству в поддержке Украины и Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На фоне продолжающейся войны в Украине одна из лидеров белоруской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад к проявлению сплоченности в поддержки подвергшейся российскому нападению страны и Беларуси. "Для нас очень важно, чтобы Запад сохранял единство при поддержке Украины и Беларуси. Сегодня диктаторы пытаются нарушить это единство, вбить клин между Соединенными Штатами и ЕС, а также между отдельными странами — членами ЕС", — указала она, выступая во вторник, 24 мая, в литовском парламенте в Вильнюсе.

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По мнению Тихановской, победа Украины в развязанной Россией войне необходима для всех народов, в том числе ее собственного. "Без свободной Украины не будет свободной Беларуси, а без свободной Беларуси не будет ни безопасной Украины, ни безопасной Европы", — подчеркнула политик.

При этом она поблагодарила Литву за поддержку демократического движения в Беларуси в его борьбе против правителя страны Александра Лукашенко.

Годовщина принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске

Тихановскую пригласили выступить с речью в парламенте Литвы спустя год после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился экс-редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой Софьей Сапегой.

Последнюю 6 мая приговорили в Беларуси к 6 годам колонии, сочтя виновной в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни. Белорусские правозащитники признали Сапегу политзаключенной.

В нарушении каких статьей УК РБ обвиняют самого Протасевича, точно неизвестно.

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