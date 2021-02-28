Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Усиливающееся давление санкций ЕС и США заставят Александра Лукашенко уйти, считает Светлана Тихановская. "Решающая битва" с режимом в Беларуси произойдет этой весной, полагает и Павел Латушко.

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Находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы. Такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 февраля. По мнению Тихановской, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.

"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет", - заявила Тихановская. "Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - добавила политик.

Латушко призывает к экономической изоляции Беларуси

В свою очередь, бывший министр культуры Беларуси, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, который осенью 2020 года был вынужден уехать в Польшу, призывает Запад добиваться полной экономической изоляции Беларуси. "Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится", - отметил оппозиционер в беседе с журналистами немецкой еженедельной газеты Welt am Sonntag.

С точки зрения Латушко, Евросоюзу необходимо приостановить все экономические взаимоотношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше "выручать средства на международных финансовых рынках". При этом оппозиционер, так же, как и Светлана Тихановская, выразил уверенность в том, что "решающая битва" между протестующими и нынешней властью разыграется уже весной.

Массовые протесты в Беларуси против режима Лукашенко

В результате массовых протестов, начавшихся в Беларуси сразу после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа 2020 года, физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, опасаясь за собственную безопасность, ведет активную деятельность по поддержке протестного движения в стране, в том числе на уровне переговоров с мировыми политическими лидерами.

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