Тихановская связалась с главой Еврокомиссии из-за ситуации с Tut.by

Лидер белорусской оппозиции обвинила режим Лукашенко в убийстве СМИ, в том числе издания, которое 20 лет было "образцом независимой прессы". Команда Тихановской будет добиваться введения санкций ЕС.

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Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская связалась с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен из-за ситуации с порталом Tut.by, доступ к которому был ограничен, а также с компанией "ТУТ БАЙ МЕДИА", в отношении сотрудников которой возбудили уголовное дело по статье об уклонении от "уплаты налогов в особо крупном размере". Соответствующая запись размещена во вторник, 18 мая, в Telegram-канале Тихановской.

"Я и моя команда уже находимся на связи с главой Еврокомиссии", — подчеркнула Тихановская. "Мы требуем безотлагательной реакции ЕС, срочного запуска программы поддержки независимых СМИ, защиты журналистов и помощи для продолжения работы, вопреки репрессиям", — подчеркнула экс-кандидат в президенты Беларуси.

I call on the international community to immediately react to the regime's crackdown against independent media in Belarus. This is a planned attack on our journalists & media, and they need legal protection & emergency relocation. It is crucial to help media continue their work. pic.twitter.com/9jZTjdvmi0 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 18, 2021

Команда Тихановской настаивает на санкциях

Команда Тихановской настаивает на введении санкций в отношении всех ответственных за репрессии против "редакций, журналистов и блогеров" в Беларуси.

Комментарий фон дер Ляйен пока не последовал.

"Режим в Беларуси убивает СМИ"

Между тем лидер белорусской оппозиции обвинила режим Александра Лукашенко в убийстве СМИ в стране, в том числе издания, которое 20 лет было "образцом независимой прессы".

"Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, — это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас — на улицах и в тюрьмах", — уверена она.

В отношении "должностных лиц" TUT BY MEDIA ("ТУТ БАЙ МЕДИА") 18 мая было возбуждено уголовное дело. Как утверждают в Департаменте финансовых расследований (ДФР), компанией "была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ".

Сотрудники ДФР пришли в офисы редакции Tut.by и регистратора доменных зон Hoster.by, а также домой к ряду журналистов.