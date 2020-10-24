Тихановская ушла на карантин после встречи с главой МИД Словении

До этого на карантин ушли главы МИД Эстонии и Латвии, которые также встречались со своим словенским коллегой

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии и один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого выявили Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

В ближайшее время Тихановская сдаст тест на коронавирус. По словам представителя политика Анны Красулиной, самоизоляция не помешает работе команды Тихановской.

Логар посещал страны Балтии, в том числе и Литву, где находится сейчас Тихановская, на этой неделе перед предстоящим председательством в Евросоюзе. 23 октября у него подтвердился Covid-19.

После этого на карантин ушли министры иностранных дел Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Эдгар Ринкевич. Рейнсалу сообщил, что встречался с Логаром в Таллине 20 октября.

МИД Словении сообщал, что заболевание у главы внешнеполитического ведомства протекает без симптомов. Сам он на десять дней отправился на изоляцию вместе со всеми ближайшими советниками.

Неделю назад коронавирусом заразился министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. После этого тестирование на Covid-19 прошли все члены австрийского правительства.

В конце сентября министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер и глава МИД Германии Хайко Маас ушли на карантин из-за контактов с людьми, у которых позже выявили коронавирусную инфекцию.