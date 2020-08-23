Тихановская в первом интервью литовским СМИ: я - национальный лидер, моя миссия – новые честные выборы

Участница президентских выборов в Беларуси Светлана Тихановская говорит, что сейчас считает себя национальным лидером, а своей главной миссией видит помощь белорусскому народу в проведении честных и прозрачных выборов.

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После выборов она была вынуждена покинуть Минск и говорит, что предпочла Литву, потому что у нее была литовская виза, здесь находились ее дети, и в Литве она чувствует себя в абсолютной безопасности.

В интервью литовскому информационному агентству BNS Тихановская сказала, что решение Александра Лукашенко привести вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность - это просто обычное запугивание людей, однако этим он белорусов больше не напугает.

Это было первое интервью Светланы Тихановской литовским СМИ.

– Как было бы точнее вас называть – бывшим кандидатом в президенты, избранным президентом, лидером оппозиции или как-нибудь еще? Как бы вы сами себя назвали?

– Сейчас я бы назвала себя национальным лидером.

– Почему?

– Так случилось, что я, Светлана Тихановская, стала символом белорусского народа в борьбе за его права. За право говорить, за право выбирать, за право защищать свой голос.

– Какой вы видите свою миссию в настоящее время?

– В настоящее время моя миссия заключается в том, чтобы поддержать народ в борьбе, в защите своих голосов, в защите своего права выбора и чтобы помочь белорусам провести честные, прозрачные выборы.

– Каким образом вы хотите это сделать?

– Для этого у нас сейчас создан Координационный совет, который призывает власть к диалогу по созданию условий для проведения этих выборов. И одним из основных пунктов, одним из основных условий проведения этих выборов является освобождение политзаключенных.

– Вы покинули Беларусь ради своей безопасности и безопасности своей семьи. Почему вы выбрали Литву, как вы здесь себя чувствуете, получаете ли всю возможную помощь?

– У нас были литовские визы, мои дети уже были здесь. Я просто к ним присоединилась.

В Литве я ощущаю себя в абсолютной безопасности. Я вижу доброжелательное отношение литовцев и огромное желание нам помочь, и огромную поддержку всему белорусскому народу.

– Из-за мнимого "шевеления" НАТО в Литве и Польше Александр Лукашенко в субботу привел армию страны в полную боевую готовность. Как вы думаете, чего он добивается этим и какие последствия этот шаг может иметь внутри страны?

– Это шаг, к которому белорусский народ уже привык. В принципе это обычное запугивание людей. Но белорусы больше не боятся - они готовы защищать свои права. Президенту уже никто больше не верит.

– Нет ли опасности того, что военные могут быть посланы на улицы для борьбы с демонстрантами?

– Вы знаете, эти, как вы называете, демонстранты - это обычные люди. Они выходят на улицы не воевать - они выходят на улицы, чтобы показать свое несогласие.

И это преступление со стороны армии, если она выполнит этот преступный приказ и выйдет против белорусского народа, потому что они - это тоже белорусские люди. И не могут белорусы бить белорусов.

Я больше чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимает.

– Уже прошли две недели после президентских выборов в Беларуси, проходят митинги, демонстрации, забастовки, но со стороны кажется, что режим отступать не собирается. Как вы думаете, что дальше?

– Понимаете, белорусские люди уже никогда не будут прежними. Если вам кажется, что все утихнет, то этого не случится, потому что люди наши проснулись и они уже не смогут жить с этой властью, которую они не принимают (...), которой они никогда не простят и не забудут всех преступлений, которые она совершила.

– Но, наверное, это может продолжаться долго.

– Может продолжаться, а может и не продолжаться. Если власть осознает, что белорусы уже не поменяются, что Беларусь сделала свой выбор, что они (люди, - BNS) защищают свои права.

И белорусы тоже не отступят. И так как власть всегда говорила, что они за страну, они за белорусов, они должны понять - чтобы этот кризис не углублялся, он вынуждены, они должны принять такое решение и выйти на переговоры.

– Какие, по вашему мнению, инструменты, способы борьбы могло бы еще использовать гражданское общество, чтобы власть его услышала?

– Смотрите, мы не боремся за то, чтобы нас услышали, просто это воля народа.

Да, они хотят, чтобы их услышали. Они выходят с этим месседжем на улицы. И я думаю, что они используют все законные и легальные способы выражения своей воли.

– Уже все использовано, больше ничего нет?

– Ну, наш народ креативен. Возможно, что-то придумает еще.

– Что, по вашему мнению, может стать переломным моментом, после которого режиму уже больше не вернуться, не быть?

– Так переломный момент уже наступил. Именно то, что наши люди были жестоко избиты, мирные граждане - это и был тот переломный момент, когда власть показала свое истинное лицо. Он уже случился.

– Вы могли бы побольше рассказать о Координационном совете, чем он занимается и какие у него полномочия?

- Координационный совет, он пока в самом начале своего пути. Уже сформировался президиум и создаются рабочие группы, у которых будет свой участок работы, какая-то своя направленность. Но итоговой целью является диалог с властями для организации новых честных, свободных и прозрачных выборов.

– Но диалога пока еще нет?

– Но и мы только в начале пути.

– Поддерживаете ли вы контакты с другими белорусскими оппозиционными партиями, группами, есть ли какие-то общие планы, стратегии?

– Так нельзя говорить, что мы оппозиция, потому что нас большинство в Беларуси, мы уже не оппозиция.

– Но вы - оппозиция режиму.

– Нас поддерживают все партии, мы - белорусский народ. Мы поддерживаем связь со всеми, мы - это белорусский народ.

– А кто может стать объединяющим весь народ кандидатом на новых выборах?

– В новых честных и прозрачных выборах сможет участвовать любой гражданин Республики Беларусь, который хочет поучаствовать. Именно поэтому они будут считаться свободными.

– Поскольку у вас уже закончилась самоизоляция, может быть, уже есть какие-то ближайшие планы - поехать и встретиться с лидерами других стран, какие-то визиты намечаются?

– Мы не будем отказываться ни от каких предложений, которые могут пойти на пользу белорусскому народу, которые помогут нашим людям в борьбе за их права.

Поэтому я здесь и буду делать все от меня зависящее, чтобы быть полезной людям, чтобы помочь им в нашей общей борьбе за новые честные, прозрачные выборы.