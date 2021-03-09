Тихановская в Женеве призвала усилить международное давление на Лукашенко
Foto: AP/Scanpix/ LETA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется на большую поддержку ООН, чтобы заставить белорусского президента Александра Лукашенко сесть за стол переговоров. Такое заявление экс-кандидат в президенты Беларуси сделала в интервью агентству AFP во время своего визита в Женеву в понедельник, 8 марта.

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"Мы убеждены, что этот режим в конечном итоге падет, потому что давление на него будет оказываться как изнутри, так и извне", — подчеркнула она. Тихановская также добавила, что рассчитывает на принятие резолюции по Беларуси на заседании Совета ООН по правам человека, проходящем в Женеве. Подобная резолюция могла бы стать первым шагом на пути к созданию группы экспертов для расследования ситуации с правами человека в Беларуси, уверена она. По мнению лидера оппозиции, в какой-то момент Минск не сможет больше "избегать начала переговоров, чтобы выйти из этого масштабного кризиса". "Давление (на режим — Ред.) должно быть усилено", — убеждена лидер оппозиции.

Тихановская собирается в США

Выступая на пресс-конференции в Женеве, Светлана Тихановская также заявила, что намерена посетить США, где рассчитывает встретиться с президентом Джозефом Байденом.

Во время визита в Швейцарию экс-кандидат в президенты Беларуси планирует пообщаться с представителями ООН, Евросоюза и организаций, занимающихся правами человека.

Ранее Генеральная прокуратура Беларуси направила Генпрокуратуре Литвы запрос о выдаче Тихановской. Позднее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис жестко ответил Минску: "Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования".

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