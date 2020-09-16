Тихановская заявила о гарантии безопасности Лукашенко при мирном уходе
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может получить гарантии личной безопасности в случае мирного ухода со своего поста, заявила Светлана Тихановская

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В случае добровольного и мирного ухода с поста президента Александр Лукашенко может получить гарантии безопасности от оппозиции. Об этом в интервью украинскому изданию "Левый берег" заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

На вопрос, будут ли Лукашенко предоставлены гарантии безопасности в случае его мирного ухода, Тихановская ответила: "Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".

"То есть, Лукашенко получит гарантии безопасности?", — уточнил журналист. "Да. Даже больше", — ответила Тихановская.

Она также рассказала о планах в отношении состава правительства, в случае прихода к власти. На время подготовки к новым выборам президента руководить страной будет временное правительство из числа нынешних министров.

"Многие из тех, кто работает сейчас в правительстве, наверняка находятся на своем месте. Это люди профессиональные, они знают, как работать. <…> Поэтому кардинальных перестановок не будет. Если люди хотят работать, они будут работать. Только уже на благо белорусов", — пояснила Тихановская.

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