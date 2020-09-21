Тихановская заявила о готовности к диалогу с «мудрым руководителем» Путиным

Лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская назвала президента России Владимира Путина «мудрым руководителем» и выразила готовность к диалогу с ним. Об этом она заявила в интервью РБК, пишет портал телеканала "Дождь".

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По словам Тихановской, после разгонов протестующих Лукашенко лишился «даже малейшего уважения» белорусов, «и господин Путин как мудрый руководитель все это видит». При этом она выразила сожаления из-за того, что Путин «поддержал Лукашенко, а не белорусский народ».

«Я вам хочу напомнить, что буквально пару месяцев назад господин Лукашенко обвинял нас, что нами руководят из России, что за нами рука Кремля. И сейчас этот человек изменил свое мнение на 180 градусов. Теперь мы спонсируемся и Америкой, и кто у нас там еще кукловод: Литва, Польша, уже и Украина прибавилась», — сказала Тихановская.

Она добавила, что Путин воспринимает такие высказывания Лукашенко как «фантазии одного человека». «Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу», — отметила Тихановская.

Тихановская также назвала Москву «мудрой», отвечая на вопрос, не подталкивают ли ее заявления «к безоговорочной поддержке Лукашенко» руководством России. «Я бы могла сказать что-то другое, но я уже усвоила некие азы дипломатии — мне пришлось это сделать, — поэтому я говорю именно так», — подчеркнула она.

Ранее Тихановская обратилась к гражданам России в связи с тем, что Владимир Путин пообещал выдать Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. «Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», сказала лидер белорусской оппозиции.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Согласно результатам ЦИК, Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80,1% голосов, а Светлана Тихановская — 10,1% голосов.