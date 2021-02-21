Тихановская заявила о "потере улиц" оппозицией
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Белорусская оппозиция "потеряла улицы" и на данный момент создается впечатление, что она проиграла, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью швейцарскому изданию Le Temps. При этом она выразила надежду на возобновление акций протеста весной.

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"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся", — рассказала Тихановская.

При этом она подчеркнула, что сейчас оппозиция формирует основу для "завтрашней борьбы", в частности стараясь соединить различные оппозиционные инициативы, которые возникают, например, у учителей, врачей, полицейских.

"Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению до тех пор, пока люди не будут готовы снова выйти на улицы, возможно, весной", — подчеркнула она.

По словам Тихановской, "возврат к демократии" занимает больше времени, чем ожидалось. "В Беларуси люди хотят увидеть свет в конце тоннеля, подумать о том дне, когда, наконец, все будет хорошо. И поскольку они рассчитывали на быстрое решение, они теперь ждут фантастического плана, мессию, который скажет им: "Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра Лукашенко уйдет". Но такого плана нет, никто не может предсказать, что будет", — пояснила лидер оппозиции.

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Лукашенко Светлана Тихановская
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