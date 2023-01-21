Time: в Донбассе погиб "морской котик" из США
Foto: AFP/Scanpix

Журнал Time пишет, что на востоке Украины погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. Издание пишет, что он скончался от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий. Дата его гибели не известна.

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Дэниел Свифт был "оператором первого класса" (примерно соответствует российскому званию лейтенант) в спецназе военно-морского флота США. Он был не в отставке - как другие иностранцы, о которых известно, что они воевали в Украине, а судя по всему, самовольно покинул службу. Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины - неизвестно.

У Дэниела Свифта был боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.

Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".

Официально правительство США призывает своих граждан не принимать участие в войне России и Украины.

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BBC News Русская служба:

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