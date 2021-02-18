Time включил Тихановскую в список лидеров будущего

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская оказалась в числе лидеров будущего по версии американского журнала Time. Она - единственная представительница стран бывшего СССР в глобальном списке Time 100 Next.

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Тихановскую в список внес лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуйадо. Перечень сформирован по мнению редакции журнала и по предложению известных людей. "Светлана Тихановская - пример сопротивления и достоинства для всех нас, кто борется за демократию в мире", - прокомментировал Гуайдо номинацию. Венесуэльский политик выразил уверенность, что белорусы ступили на путь к демократии, и этот путь "может завершиться только свободой".

Помимо Тихановской в престижный список попали также, в частности, премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак. В нем оказались не только политики, но и деятели других сфер жизни, например, певица Дуа Липа, исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой, футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и другие.