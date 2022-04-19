Тиньков назвал войну против Украины безумной и резко отозвался о российской армии

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков в резких выражениях выступил против войны России против Украины и тех, кто ее поддерживает, а также раскритиковал российскую армию. Проживающий в Лондоне банкир оказался одним из немногих представителей российской бизнес-элиты, который позволил себе пойти против курса президента Владимира Путина.

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"Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты", — написал Тиньков в "Инстаграме" (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Он крайне резко оценил уровень подготовки российской армии. "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? — задался вопросом банкир. — Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".

Тиньков также оскорбительно высказался в адрес людей, "рисующих Z", и предположил, что их в России всего 10%. "90% россиян против этой войны!" — полагает банкир.

Российские социологические службы ранее заявляли о высоком уровне поддержки российского вторжения, а эксперты говорили Би-би-си, что к опросам в военное время нужно относиться осторожно.

В заключение Тиньков обратился к "коллективному Западу" на английском языке с просьбой дать Путину возможность выйти из ситуации, чтобы "сохранить лицо и остановить эту бойню". "Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными", — написал он.

Это не первый пост Тинькова о войне. Еще 29 апреля он писал: "Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!"

Кто еще против?

До сих пор никто из крупных бизнесменов российского происхождения не позволял себе столь резкой критики в адрес российских властей и армии после начала вторжения.

На этом фоне выделяется миллиардер Олег Дерипаска, который в своем телеграм-канале тоже называл войну безумием, но при этом избегал прямых призывов к Путину закончить ее и не давал оценку действиям российской армии.

"К огромному сожалению, мы все еще далеки от окончания этого конфликта, и, судя по темпу этих странных переговоров, мир, к сожалению, не наступит в ближайшие месяцы, — писал Дерипаска 2 апреля, имея в виду российско-украинские переговоры. — А к сентябрю мир погрузится в глобальный продовольственный кризис, и правительства всех стран будут беспокоить их собственные выборы и уже совершенно другие новые проблемы… А это безумие, как мне кажется, нужно заканчивать уже сейчас!"

Дерипаска давно находится под американскими санкциями, 8 апреля он был включен в санкционный список ЕС. 24 марта в британские санкционные списки был включен Тиньков. Тиньков живет в Лондоне.

Еще 1 марта Тиньков перестал быть долларовым миллиардером, подсчитал Forbes. Вечером того дня журнал оценивал его состояние в 820 млн долларов — в пять с половиной раз меньше оценки в последнем рейтинге издания 2021 года (4,7 млрд долларов). Это произошло потому, что котировки TCS Group — материнской компании Тинькофф банка — после начала войны уменьшились на 90%.

Более осторожные, чем Тиньков, высказывания против российского вторжения позволял себе бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович, который сейчас возглавляет ФИДЕ, после чего с нападками на него обрушилась партия власти "Единая Россия".

Миллиардер Михаил Фридман, как и Тиньков проживающий в Британии, еще до попадания под санкции в письме сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne, которое цитировала Financial Times, писал, что "этот кризис будет стоить жизней и нанесет урон двум нациям, которые были братьями сотни лет".

Фридман объяснял в интервью агентству Блумберг, почему никто в России не осмелится публично осуждать войну. "Дистанция между господином Путиным и кем-либо еще подобна дистанции между Землей и космосом, — говорил он. — Сказать Путину что-то против войны, за кого-то, было бы равносильно самоубийству".

23 марта стало известно, что Россию покинул один из архитекторов российского капитализма Анатолий Чубайс. Он ушел в отставку с поста спецпредставителя Путина по вопросам устойчивого развития и улетел в Стамбул. Никаких заявлений против войны Чубайс не делал. Звонки журналистов в тот день он сбрасывал.

Российская армия готовится к новому витку войны, сосредоточив свои усилия на востоке Украины. Об этом заявляли и в Москве, и в Киеве. Накануне поздно вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска "начали битву за Донбасс, к которой так давно готовились". "Значительная часть российских войск сконцентрирована там для наступления. Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим", — сказал Зеленский.

Переговоры между Россией и Украиной, которые могли бы позволить достичь перемирия, находятся в замороженном состоянии — это также признают обе стороны. США и другие западные страны делают все, чтобы "максимально затянуть" ход войны, а Россия "последовательно реализует план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик", заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на совещании с военачальниками. Это было его первое появление на публике за три недели.