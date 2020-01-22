"Титаник" хотят вскрыть, чтобы достать его сокровища

Американская компания RMS Titanic Inc., которая уже 30 лет поднимает на поверхность артефакты с "Титаника", намерена впервые в истории вскрыть лежащий на глубине четырех километров остов судна. Однако план может столкнуться с противодействием семей погибших и активистов.

О том, что американская фирма готовится вскрыть "Титаник", сообщает газета Telegraph со ссылкой на материалы иска, поданного RMS Titanic Inc. в окружной суд Восточной Вирджинии в понедельник.

Компания надеется получить право собирать предметы с судна. Сегодня она обладает эксклюзивным правом на сбор предметов, лежащих на морском дне в определенном радиусе от остова "Титаника".

Как говорится в материалах иска, вскрытие хотят осуществить с помощью трех подводных аппаратов. Их главная цель — поднять на поверхность беспроводной передатчик фирмы Marconi, с которого "Титаник" подал сигнал о бедствии в день катастрофы.

Если этого не сделать, то важный для истории прибор будет потерян навсегда, потому что палуба вот-вот обвалится, полагают в компании.

План операции подробно описан в материала иска. Сначала к останкам судна спустится пилотируемая подводная лодка. С нее к "Титанику" будут направлены три подводных беспилотника.

Они буду работать на палубе над звукоизолированной "тихой комнатой", где размещалась часть радиооборудования.

Один из роботов пробьет в палубе отверстия, а два других будут снимать процесс.

После этого роботы с помощью манипуляторов достанут из "тихой комнаты" и соседней радиорубки все ценное радиооборудование, но в первую очередь они будут искать радиопередатчик Marconi, который называют "голосом "Титаника".

Когда передатчик достанут, RMS Titanic планирует восстановить прибор и сделать его жемчужиной своей постоянной выставки в казино Luxor в Лас-Вегасе, а также организовать турне артефакта по мировым музеям.

Возможные проблемы

Однако план может не понравиться родственникам жертв трагедии и активистам. Во-первых, внутри судна могут по-прежнему сохраняться тела погибших, которые могут потревожить.

Во-вторых, не все верят, что компания решилась на операцию ради сохранения исторического наследия, а не в надежде заработать.

По информации газеты Telegraph, план уже раскритиковал океанограф Роберт Баллард, нашедший обломки судна, но деталей его высказывания газета не приводит.

Однако президент компании HMS Titanic Inc Бреттон Ханчак в беседе с газетой настаивает, что внутри корабля уже нет человеческих тел, так как вода в регионе Атлантического океана, где затонул "Титаник" обладает высоким уровнем кислотности.

Ханчак также обратил внимание на то, что артефакты с судна могут потеряться под обломками, если их не достать, потому что судно быстро разрушается.

"Спасти и сохранить эти вещи — наш долг перед будущими поколениями", — говорит он.

Планы компании не случайно обнародованы именно сейчас. Во вторник США и Британия подписали соглашение, дающее властям обеих стран право выдавать разрешение на вскрытие судна.

План HMS Titanic Inc также может не быть одобренным судом Виргинии. Последняя экспедиция на "Титаник", организованная этой компанией, состоялась в 2010 году, когда ее эксклюзивное право на сбор обломков вокруг (но не внутри) затонувшего судна было бесспорным.

Однако теперь компании придется снова доказывать это право в суде.

В 2017 году в США был принят закон, запрещающий трогать останки "Титаника" без разрешения министерства торговли, однако у HMS Titanic Inc есть эксклюзивное право на работу с останками судна, предоставленное компании адмиралтейским судом США.