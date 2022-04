"Точка У" разорвалась на вокзале в Краматорске, 50 человек погибли. Что известно о нападении и ракете

По меньшей мере 50 человек погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области, сообщают местные власти. На вокзале в тот момент находились тысячи человек, пытавшихся покинуть город. Би-би-си рассказывает, что известно об этом нападении и о ракете "Точка У", которая разорвалась в Краматорске.

Региональные администрации ранее просили жителей Луганской и Донецкой областей как можно быстрее эвакуироваться до масштабного наступления российских войск. С этим, вероятно, и связана загруженность вокзала в Краматорске.

По словам главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко, сразу после удара погибли 38 человек, а еще 12 умерли в больнице от тяжелых ранений. Городской совет Краматорска сообщает, что в больницы было доставлено 98 раненых, в том числе те, кто позже скончался; среди пострадавших — 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин. Кириленко утверждает, что при ударе была использована ракета с кассетными боеприпасами.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", — пишет "Укрзализныця".

На фотографиях и видео, опубликованных в Телеграм-канале железной дороги, можно видеть лежащие на земле тела и лужи крови. На станции разбросаны сумки, одежда и мягкие игрушки.

Ракета разорвалась рядом с местом, где находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда. Мэр Краматорска Александр Гончаренко уверен, что российские войска специально стреляли по вокзалу в установленное время. "Отправка поездов начиналась с 10 утра, и оккупанты умышленно ударили в момент, когда на площади находилось около четырех тысяч человек", — заявил он в эфире украинского телевидения.

Гончаренко добавил, что прибывшие на место врачи не справляются с количеством раненых, на помощь выехали бригады из соседних городов. "Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", — отметил Гончаренко.

Вначале Кириленко написал у себя в телеграм-канале, что удар был нанесен российской ракетой "Искандер", но позже уточнил, что речь идет о ракете "Точка-У", "но сути это не меняет, поскольку россияне точно знали, куда целились". На обломках ракеты, упавшей в Краматорске, видна надпись "За детей".

Информацию об обстреле ракетой "Точка-У" подтвердил Владимир Зеленский. "Российские изверги не оставляют своих методов. Будучи не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население", — написал президент Украины.

Минобороны России заявило, что российские военные не совершали ракетную атаку на Краматорск. Хотя, согласно утверждениям Москвы, ракеты "Точка-У" применяются только украинскими вооруженными силами, есть многочисленные свидетельства того, что они остаются на вооружении российской армии.

На данный момент станция Краматорск закрыта для приема поездов. Выехать из Донецкой области все еще можно из Славянска.

"Я услышала нечто похожее на двойной взрыв и побежала к стене здания, пытаясь укрыться, — рассказала агентству Франс-пресс женщина, находившаяся на вокзале в момент удара. — Я увидела людей в крови, идущих в сторону станции, тела валялись повсюду. Я не знаю, были ли они мертвы". "Я ищу своего мужа. Он был здесь. Я не могу с ним связаться", — сказала другая женщина Франс-пресс. Она была вся в слезах и держала у уха телефон.

Исполнительный директор благотворительной организации по предоставлению бесплатного питания World Central Kitchen Натан Мук был на станции за несколько минут до удара ракеты.

"Мы проезжали мимо вокзала по эстакаде, было видно, что там находилось более тысячи человек. Было многолюдно, как вчера и позавчера", — рассказал он Би-би-си.

Через пару минут после этого Мук сказал, что услышал от пяти до 10 взрывов. "Вы чувствуете это раньше, чем слышите. Взрыв сотрясает вас изнутри", — говорит Натан Мук. "Один из наших ребят, находившийся на [продовольственном] складе, рассказал, что видел, как украинские ПВО перехватили одну из ракет".

Вскоре Натан Мук приехал на вокзал: он говорит, что увидел там фрагменты ракеты на стоянке, выбитые окна и пару десятков пострадавших. "Бригады скорой помощи прибыли на место очень быстро, они оказывали помощь раненым и погибшим", — добавил он.

Натан Мук вместе с другими членами его команды раздавали еду на станции. Мук сказал, что они направляются на склад, чтобы забрать муку, и работают над созданием пункта раздачи продуктов. Накануне Мук побывал на вокзале и записал оттуда видео, на котором видны толпы людей, ожидающих поезда.

This is what evacuating a city looks like. I’m at Kramatorsk station where the mayor told us 9,000 left yesterday ahead of a possible attack. Ukrainian Railways staff & volunteers are doing heroic work. @WCKitchen starts serving tomorrow to families waiting here. #ChefsForUkraine pic.twitter.com/CPtFuUfUjk