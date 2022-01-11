Токаев объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, вывод сил начнется 13 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Orda.kz. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней, пишет портал РБК.

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С просьбой об оказании помощи власти Казахстана обратились к лидерам стран альянса 6 января на фоне массовых беспорядков в стране и захвата административных зданий. В обращении к ОДКБ происходящее в стране было охарактеризовано как внешняя агрессия с участием международных террористических группировок.

На следующий день в стране началось развертывание миротворческой миссии. 10 января Токаев сообщил, что в стране были развернуты 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ из России, Белоруссии, Киргизии и Армении и 250 единиц техники.

В состав Организации договора о коллективной безопасности входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. В соответствии со ст. 4 Договора о коллективной безопасности участники соглашения незамедлительно предоставляют помощь, в том числе военную, государству, которое подверглось нападению извне. При возникновении угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету участники соглашения приводят в действие механизм совместных консультаций для координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи.

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