Токсиколог: у Навального были проблемы с пищеварением из-за диет

Алексей Навальный за неделю до попадания в больницу сидел на диетах для похудения, из-за чего у него появились проблемы с пищеварением, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. Об этом пишет ТАСС.

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"Данные анамнеза, т. е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни еще и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела", — сказал Сабаев.

Врач подчеркнул, что в омской клинике обмен веществ удалось выровнять.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.