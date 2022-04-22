"Только скотские смски": семьи срочников, которые служили на крейсере "Москва", до сих пор не получили информации о судьбе родственников

Родители матросов-срочников с крейсера "Москва" по-прежнему не получили официальных ответов о статусе их детей.

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Так, Дмитрий Шкребец, отец 19-летнего срочника Егора Шкребца, рассказал Би-би-си, что он обратился в ряд ведомств, чтобы получить письменное подтверждение того, что его сын, военнослужащий срочной службы, пропал без вести после затопления крейсера "Москва". Шкребец обратился в том числе в военную прокуратуру и Генпрокуратуру.

"Когда у меня на руках будут эти документы, тогда уже разговор будет другой с ними, в юридической плоскости", - сказал он.

О том, что его сын пропал без вести, Шкребец узнал из переписки в WhatsApp. Ранее Шкребец публиковал свою переписку с человеком, который записан в его телефонной книжке как "Зам.ком. Дивизии Бугорский".

- Числится как без вести пропавший.

- Подскажите пожалуйста, что нам делать?

- Молиться.

"Только вот эти скотские смски и переписочки", - возмущается Шкребец в разговоре с Би-би-си. По его словам, к нему обратились семьи еще 13 матросов срочной службы, которые также служили на "Москве" и пропали без вести.

Крейсер "Москва" - флагман Черноморского флота - затонул 14 апреля. Украинская сторона заявила о ракетном ударе по крейсеру, минобороны России - о пожаре и детонации боезапаса, а также о том, что весь экипаж был с крейсера эвакуирован.

Родители пропавших без вести срочников, рассказывает Шкребец, возмущены этими заявлениями и намерены "не дать это все замять и пустить под откос, чтобы рты нам не позатыкали".

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием в министерство обороны России и отдел информационного обеспечения Черноморского флота и ожидает ответа.