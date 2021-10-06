Топливный кризис в Великобритании: почему не помогут трудовые мигранты

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си признал, что пока лишь 127 человек обратились за временной визой, позволяющей работать водителем большегрузного автомобиля в стране до конца марта следующего года.

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Правительство предлагает визы 300 иностранным водителям бензовозов для работы до конца марта. Они должны будут доставлять топливо на АЗС.

По словам Джонсона, это прекрасная иллюстрация "глобальной проблемы", но в Великобритании она приобрела особый размах.

Горючее есть. Водителей нет

Насчет размаха сомневаться не приходится. По оценкам экспертов, в Великобритании не хватает около 90 тысяч водителей грузовиков.

В дефиците не только водители бензовозов: крупные супермаркеты уже предупреждают о возможных перебоях с поставками отдельных продуктов, а в некоторых не самых густонаселенных районах, например, на севере Уэльса, откуда я только что вернулся с двумя канистрами дизеля на черный день, полки магазинов немного напоминают советские времена.

Строго говоря, голод стране не грозит, об этом неустанно говорят и члены кабинета, и представители торговых сетей: товары есть. Некому их развозить.

Покупателям, однако, от этого не легче. А тут на прошлой неделе панику забили фермеры: существует отличная от нуля вероятность, что достать в декабре индейку будет так же сложно, как сегодня бензин. Рождество без индюшки в стране - нешуточная проблема, чреватая серьезными неприятностями правительству.

Ситуация с горючим грозит воспламениться, не дожидаясь Рождества: в понедельник в Лондоне и на юго-востоке Англии топлива не было на каждой пятой заправке.

Во многих местах в стране действуют введенные на прошлой неделе ограничения на отпуск горючего в одни руки: 25 литров или на сумму в 30 фунтов (по нынешним ценам на дизель, например, может и меньше 20 литров получиться).

Решительно увеличился спрос на канистры, которые теперь доставляют покупателям не на следующий день, как обычно, а через неделю.

Правительство требует от граждан получать особое разрешение на хранение в домах или гаражах бензина в объемах более 30 литров (по соображениям пожарной безопасности), однако в сложившихся условиях граждане не морочат себе голову этими правилами.

А кое-где уже сообщают о том, что злоумышленники по ночам сливают бензин из припаркованных автомобилей.

Правда, такая ситуация не везде: в том же Уэльсе чем дальше на север, тем меньше очереди и реже ограничения на АЗС. Отдельные заправки вообще никак не ограничивают покупателей: можно заправлять и баки, и канистры, да и цены в среднем обычные.

Правда, во всем Уэльсе живет меньше людей, чем в Лондоне, но, с другой стороны, в отличие от столицы, без машины там не прожить - общественный транспорт носит рудиментарный характер.

Куда делись дальнобойщики?

Борис Джонсон отбивается от наседающих журналистов, заявляя, что проблема нехватки дальнобойщиков никак не связана с брекситом, а наоборот, демонстрирует, что страна начинает восстанавливаться после пандемии, и что похожая ситуация наблюдается и в других странах.

Главный секретарь Казначейства Саймон Кларк в интервью Би-би-си поддержал премьера: "Трудности, с которыми мы сталкиваемся, не уникальны для этой страны. Мысль о том, что это сугубо британская проблема, в корне неверна. По всей Европе не хватает 400 тысяч водителей грузовиков".

Правда, даже если в это число не входят 90 тыс. водителей, в которых так нуждается Соединенное Королевство, все равно ситуация в стране получается куда хуже, чем на континенте, где живет почти 450 млн человек (в Великобритании - 67 млн).

Сами дальнобойщики другого мнения: согласно опросу британской Ассоциации автомобильных грузоперевозок, примерно 60% водителей винят в нынешней ситуации именно брексит.

Еще столько же - стареющую и выходящую на пенсию рабочую силу, примерно 55% поминают недобрым словом новые правила работы в свободное время, лишившие водителей возможности приработка, около половины недовольны оплатой труда.

Меньше 40% назвали в качестве одной из причин пандемию ковида.

Правительство тоже полагает, что работа в сфере грузоперевозок должна быть более престижной и хорошо оплачиваемой. Как этого добиться, да еще в короткие сроки, оно не упоминает.

Зато правительство предлагает пять тысяч временных виз для дальнобойщиков-иностранцев, которые будут действовать с конца октября до конца февраля. Из них 300 виз отведено для водителей бензовозов - на них пока претендуют 127 человек. Сколько желающих повозить другие продукты - пока неясно, но вряд ли это число существенно выше.

Ассоциация автомобильных грузоперевозок считает, что столь скромное количество заявлений на получение визы доказывает, что идея эта провальная: оставлять имеющуюся работу ради нескольких месяцев не самых высоких заработков желающих будет немного.

Для того, чтобы схема была эффективной, визы нужно выдавать минимум на год, утверждают перевозчики.

Дальнобойщики всех стран, садитесь за руль!

Но даже с имеющимися желающими порулить грузовиком на британских дорогах есть неувязка.

Иностранные водители, имеющие право на получение визы, не обязаны быть гражданами ЕС, но ожидалось, что большинство дальнобойщиков приедут из Европы.

Однако основная масса соискателей - граждане стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону (главным это водители образом из Индии, Южной Африки и Нигерии). Как следствие, их права на управление большегрузным автомобилем в Великобритании недействительны. К тому же водители не могут работать по 24 часа в сутки - их надо где-то поселить, что непросто и дорого.

Масштаб проблемы, однако, таков, что правительство решило обратиться к живущим на территории страны гражданам европейских стран с призывом вернуться за руль.

Министерство транспорта разослало письма за подписью чиновника из министерства транспорта с просьбой к немцам, живущим в Великобритании, рассмотреть возможность возвращения в сектор грузоперевозок.

"Ваши ценные навыки и опыт никогда не были столь необходимы, как сейчас, - говорится в письме. - В отрасли логистики есть фантастические возможности вождения грузовых автомобилей, и условия занятости улучшаются во всем секторе. Помимо привлекательных ставок заработной платы, существует больше возможностей для гибкого графика, фиксированных часов, фиксированных дней, полной и неполной занятости".

Здесь необходимо короткое пояснение: немецкие права, выданные до 1999 года, дают их владельцам право на управление грузовым автомобилем весом до 7,5 тонн. Похоже, министерство транспорта не поленилось отправить такие письма всем или почти всем живущим в Великобритании владельцам таких прав.

Разумеется, не обошлось без курьезов.

"Я уверен, что оплата труда и условия для водителей грузовых автомобилей улучшились, но в итоге я решил продолжить свою работу в инвестиционном банке, - рассказал в интервью газете Independent один из адресатов послания от министерства транспорта. - Моя жена никогда не водила ничего крупнее Volvo, поэтому она также намерена отказаться от такой захватывающей возможности".

"Хотя, конечно, приятно осознавать, что после брексита для нас есть такие отличные вакансии. Если бы мы вернулись в Германию, нас бы никогда не попросили водить грузовик", - иронизирует этот немец, живущий в Британии.

Аналогичные письма получили и другие представители "мирных" профессий - программисты, банкиры, и просто люди, никогда в жизни не водившие грузовик. Министерство транспорта призналось в массовой (почти миллион писем) рассылке, а забавные курьезы объяснило невозможностью более селективно выбрать адресатов из-за действующих норм защиты частной информации.

Пока немцы и другие потенциальные дальнобойщики раскачиваются и размышляют, не бросать ли многообещающую карьеру в инвестиционном банке ради перспективы 10-12 часов в день крутить баранку бензовоза, правительство бросило на подмогу армию.

С понедельника около сотни военных уселись за руль бензовозов, в случае необходимости их число может быть увеличено до 200.

Однако это временная мера, призванная лишь заткнуть наиболее крупные бреши в цепи поставок горючего. Никакой армии не хватит, чтобы восполнить нехватку водителей - в британских вооруженных силах сегодня служит всего 145 тысяч человек.

Мигрантов не пустим все равно!

Как говорят представители торговой индустрии, долгосрочное решение - это наём водителей из-за рубежа, чего премьер-министр Великобритании категорически не хочет допустить.

"Мы не вернемся к той же старой неработающей модели с низкой заработной платой, низким ростом, низкой квалификацией и низкой производительностью, которая обеспечивается и поддерживается неконтролируемой иммиграцией", - сказал он в интервью Би-би-си.

Эту же мысль премьер повторил в своей речи на партийной конференции тори в Манчестере в среду: "Страна движется к высокооплачиваемой, высококвалифицированной и высокопроизводительной экономике, где каждый может гордиться своим трудом и качеством своей работы".

Вместо того, чтобы использовать труд мигрантов для снижения заработной платы, система должна работать, чтобы позволить талантливым людям приезжать в эту страну. Но не следует использовать иммиграцию в качестве предлога для нежелания инвестировать в людей, в навыки и оборудование, необходимые им для работы, утверждает премьер.

Правительство призывает британские компании вкладывать средства и силы в формирование и развитие рабочей силы в стране.

На практике, однако, это не так просто: например, обустройство больших шоссейных стоянок и мест отдыха для водителей большинству грузоперевозчиков (по данным Ассоциации автомобильных грузоперевозок, в них обычно не более 10 грузовиков) просто не по карману. Министерство транспорта, однако, не спешит вкладывать государственные средства в эти проекты. Да и строителей не хватает…

Критики замечают, что наём иностранцев идет вразрез с самой концепцией брексита, который, собственно, и привел Джонсона к власти. Разрешить иностранцам вновь заполнить непрестижные и низкооплачиваемые рабочие места означает практически гарантированную потерю голосов "брекситеров" на следующих выборах.

Однако нехватка горючего на заправках и товаров в магазинах с электоральной точки зрения тоже ничего хорошего не обещает. К тому же глобальная экономическая мощь Соединенного Королевства после брексита пока существует только в речах премьер-министра.

А бензина на многих заправках по-прежнему нет.