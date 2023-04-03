Торнадо в США: число погибших во время стихийного бедствия выросло до 32 человек

Число погибших в результате сильного шторма и торнадо в южных и среднезападных штатах США выросло по меньшей мере до 32 человек, передает агентство Reuters в воскресенье, 2 апреля.

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По данным полиции штата Теннесси, в Мемфисе двое детей и один взрослый были найдены мертвыми после того, как сильный ветер повалил деревья на несколько домов. Еще двое жителей штата погибли в округе Макнейри. В субботу сообщалось о семи смертельных случаях в Теннесси.

В штате Индиана местный департамент природных ресурсов сообщил, что двое человек погибли в палаточном лагере в национальном парке. Еще 15 смертей, связанных со штормом ранее были зарегистрированы в Арканзасе, Иллинойсе, Делавэре, Миссисипи и Алабаме. Десятки людей получили ранения, были повреждены тысячи домов.

Jill and I visited Mississippi to support the community’s recovery from devastating tornados. The resilience of Rolling Fork has been remarkable. It’s hard to believe it in a moment like this, but the community will rebuild — and come back stronger than ever. pic.twitter.com/gGNtcRYheU — President Biden (@POTUS) April 3, 2023

Президент США Джо Байден 2 апреля объявил о "крупной катастрофе" в Арканзасе, распорядившись выделить средства для помощи из федерального бюджета.

По данным Национальной метеорологической службы США, с 31 марта в стране были зарегистрированы более 80 торнадо.