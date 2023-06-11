Трагедия на курорте Египта: россиянин погиб после нападения акулы
Foto: EPA/LETA

Российский гражданин погиб в результате нападения тигровой акулы на популярном египетском курорте Хургада на Красном море.

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Инцидент произошел на муниципальном пляже в четверг, после чего власти закрыли район для купания.

"Около 15:00 по местному времени в районе городского пляжа Dream Beach произошло нападение акулы, в результате которого погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения", - сообщили в Генконсульстве России в Хургаде.

Там добавили, что погибший не был туристом, а постоянно проживал в Египте. В настоящее время египетские власти выясняют все обстоятельства произошедшего.

Агентство Reuters получило видео от очевидца, который снял момент нападения – на записи видно, как мужчина барахтается в море, а затем уходит под воду.

Очевидец рассказал, что спасатель из соседнего отеля поднял тревогу, и люди бросились на помощь, но не смогли вовремя добраться до мужчины. Министерство окружающей среды Египта распорядилось закрыть для купания район, где произошло нападение.

"Принять меры по запрещению купания и занятием водными водами спорта в районе между курортом Эль-Гуна на севере и южной границей залива Абу-Сома в течение двух дней начиная с утра пятницы, 9 июня 2023 года", - говорится в распоряжении.

Саму акулу, которая напала на россиянина, выловили, чтобы изучить причины ее поведения. Специалисты также проверят, была ли эта акула причиной других несчастных случаев на побережье Красного моря в последние годы.

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BBC News Русская служба:

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