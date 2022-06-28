Трагедия в Техасе: в брошенном на жаре трейлере погибли 50 мигрантов

Тела 46 человек, предположительно мигрантов, были обнаружены в брошенной фуре на окраине города Сан-Антонио в Техасе. Позже министр иностранных дел Мексики заявил, что число погибших увеличилось до 50. Это самая масштабная трагедия, связанная с торговлей людьми в США.

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Несколько выживших были доставлены в больницу. По словам представителя пожарной охраны, люди пострадали от теплового удара и длительного перегрева. Температура воздуха в этом месте в понедельник приближалась к 40 градусам Цельсия.

Сан-Антонио расположен в 250 км от американо-мексиканской границы и считается одним из основных пунктов транзитного маршрута для торговцев людьми. Предположительно, находившиеся в фуре мигранты пытались незаконно пересечь границу США.

По словам начальника полиции Сан-Антонио Уильяма Макмануса, тела обнаружил один из местных жителей, работающий в здании, рядом с которым находилась фура. Услышав крики о помощи, он вышел к грузовику, двери которого были приоткрыты, заглянул внутрь и обнаружил множество мертвых тел.

Макманус отметил, что в связи с этим делом были задержаны три человека, хотя их роль в произошедшем пока неясна.

Представитель иммиграционной и таможенной службы США заявил о расследовании "предполагаемого случая контрабанды людей" совместно с полицией.

Как рассказал начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ, прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в грузовике не работал кондиционер, а внутри трейлера не было воды. "Мы не ожидали открыть фуру и увидеть там груду трупов. Никто из нас не приходит на работу, представляя себе такое", — сказал он.

"У них были семьи… они решились на это в поисках лучшей жизни. Это ужасающая трагедия", — сказал мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг.

В 2017 году в Сан-Антонио уже произошла похожая история, когда в грузовике на парковке около супермаркета была обнаружена группа мигрантов, десять из них погибли.

Политические споры

Сотрудник благотворительной организации Антонио Фернандес рассказал о том, что навестил в больнице двух выживших — мужчину и женщину. "Они в критическом состоянии. Мы молились за них, одна из них — молодая девушка, ей удалось открыть глаза и мы смогли немного пообщаться. Мы спросили, была ли она из Гватемалы, она кивнула в ответ и сказала "да".

"Мне кажется, это крупнейшая [подобная] трагедия, когда-либо произошедшая в США", — добавил он.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что среди доставленных в больницу было двое гватемальцев. Гражданство других пострадавших сразу установить не удалось.

В летние месяцы в Сан-Антонио очень жарко: температура в понедельник достигала 39,4°C.

Через южную сторону города проходят два главных шоссе, ведущие в приграничные области Техаса. В этом районе города есть несколько небогатых кварталов и свалки, поэтому на большой грузовик у обочины поначалу никто не обратил внимания.

По сообщению телеканала KSAT, автомобиль обнаружили рядом с железнодорожными путями в юго-западной части Сан-Антонио.

Техасский губернатор-республиканец Грег Эбботт назвал причиной гибели людей "смертоносную политику открытых границ", которую проводит президент США Джо Байден.

Однако Бето О'Рурк, кандидат в губернаторы от Демократической партии (выборы в штате состоятся осенью этого года) призвал ликвидировать сети контрабандистов и вместо этого предложить расширенные возможности для легальной миграции.

Иммиграция — предмет жарких политических споров в Соединенных Штатах. В мае было задержано 239 тыс. нелегальных мигрантов, пересекавших границу из Мексики, причем многие из них передвигались по крайне рискованным и небезопасным маршрутам.

Похоже, в этом году правоохранительные органы США превысят рекордный показатель в 1,73 миллиона арестов на границе, произведенных в 2021 году: множество мигрантов продолжает прибывать в страну из Центральной Америки — Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Пытаясь сбежать от нищеты и насилия в Центральной Америке, многие нелегальные мигранты платят огромные суммы торговцам людьми за переправку через границу США.

За последние годы было множество случаев, когда мигранты гибли в опасном путешествии, но такое число жертв за один раз — это рекорд. Репортер местной телевизионной станции KENS5 Мэтт Хьюстон сказал в интервью Би-би-си: "Сейчас мы понимаем, что этот инцидент с контрабандой людей, по-видимому, будет самым смертоносным в истории Америки".