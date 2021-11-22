Трагедия в Висконсине: названо имя таранившего рождественский парад

Американская пресса узнала имя человека, который в воскресенье убил по меньшей мере пятерых участников рождественского парада, протаранив шествие на внедорожнике. Он предположительно пытался скрыться с места другого преступления.

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Американские издания со ссылкой на свои источники в полиции сообщают, что за рулем внедорожника был житель города Милуоки, 39-летний Даррел Эдвард Брукс Мл. Полиция ответила отказом на просьбу Би-би-си подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Газета Milwaukee Journal Sentinel пишет, что Брукс всего за два дня до этого был выпущен из-под ареста под залог, а арестован он был за домашнее насилие и избиение человека.

Трагедия произошла в городе Уокешо в воскресенье, в 16:30 по местному времени. Автомобиль прорвался через ограждения и наехал на людей, среди которых было много детей.

Офицеры полиции пытались остановить водителя, стреляя по автомобилю. Однако он врезался в участников парада, которые следовали за школьным оркестром.

Полиция не считает это происшествие терактом. Сотрудник американских правоохранительных органов, знакомый с ходом расследования, сообщил телекомпании Си-би-эс, что подозреваемый, вероятно, пытался скрыться с места другого происшествия — возможно, после драки с поножовщиной.

В числе пострадавших были члены школьных оркестров и женской танцевальной группы.

Один из свидетелей говорит, что видел внедорожник, проезжающий сквозь ограждения, а потом услышал, как водитель едет к дороге, по которой шли участники парада. "Мы шли между домами и увидели, как водитель внедорожника вдавил педаль в пол и на всей скорости поехал по маршруту парада, — рассказал изданию Milwaukee Journal Sentinel Анджелито Тенорио — член местного совета соседнего города. — А потом мы услышали громкий хлопок и просто оглушительные крики людей, которых сбила машина".

"Я слышала только, как люди выкрикивают имена своих детей", — сказала CNN другая свидетельница, которая живет недалеко от места проведения парада.

Президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. Белый дом внимательно следит за ситуацией в Уокешо и приносит искренние соболезнования всем, кто пострадал в результате этой ужасной трагедии, сказано в официальном заявлении.

Местные власти говорят, что число раненых и погибших может измениться, поскольку данные продолжают поступать. Некоторые пострадавшие самостоятельно добирались до больниц, поэтому их могли не учесть при подсчете.

Глава местной пожарной службы Стивен Ховард сказал журналистам, что после инцидента в местную больницу было доставлено 11 взрослых и 12 детей. Детская больница Висконсина сообщила, что по состоянию на 20:00 по местному времени туда поступили 15 пациентов, еще одна клиника приняла 13 человек, трое из которых в критическом состоянии.

Рождественский парад в Уокешо, городе с населением около 72 тыс. человек к западу от Милуоки, обычно проходит каждый год в воскресенье перед Днем благодарения. За праздничной процессией с танцевальными группами и оркестрами, как правило, наблюдают множество семей с детьми. В прошлом году парад не проводился из-за пандемии коронавируса.