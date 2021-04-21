Трагический отпуск: в Египте заболел и умер маленький ребенок из Эстонии
Foto: F64

В Египте заболел и умер маленький ребенок из Эстонии, еще один ребенок из той же семьи сейчас находится в больнице, пишет во вторник Postimees.

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По данным департамента здоровья, двухлетний ребенок заболел во время семейного отдыха в Египте и умер из-за последствий сильной диареи.

Семья вернулась в Эстонию на прошлой неделе, и их второй ребенок, дошкольник, в настоящее время находится на больничном лечении в Эстонии. По данным департамента здоровья, младшему ребенку тесты в Египте не проводились, поэтому точно не известно, где он заразился, а также была ли ему сделана прививка от вирусных заболеваний.

Департамент здоровья призывает людей с осторожностью относиться к поездкам на каникулы в любую страну, особую осторожность необходимо соблюдать при поездках в третьи страны.

"У нас нет достоверной и актуальной информации о возможностях системы здравоохранения в стране назначения, и мы не можем гарантировать, что вы получите необходимую помощь своевременно", — предупреждает ведомство.

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LETA

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LETA
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