"Трактор всех вылечит". Лукашенко дал совет, как бороться с коронавирусом
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с правительством 16 марта рассказал о том, как правильно бороться с короновирусом.

По словам Лукашенко, люди должны продолжать работать, в особенности на сельскохозяйственных предприятиях, а не поддаваться панике из-за вспышки коронавируса, поскольку "поле всех лечит".

"Не было бы счастья, да несчастье помогло, как говорят в народе, — рассказал Лукашенко на встрече. — Ну хоть научили нас ухаживать за собой, кто не умел, вовремя руки мыть. Это тоже полезно, но не надо никакой паники, надо просто работать. Особенно сейчас, на селе. Приятно смотреть по телевизору, как люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Трактор всех вылечит".

Ранее 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Беларусью для передвижения людей в качестве предосторожности на фоне вспышки коронавируса. Лукашенко пообещал обсудить это решение с президентом России Владимиром Путиным.

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rus.DELFI.lv

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