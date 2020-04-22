Трамп дал указание уничтожать иранские катера, если те будут "донимать" корабли США

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отдал распоряжение ВМС США наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать активности американских кораблей в море.

"Я проинструктировал ВМС США, чтобы они обстреливали и уничтожали любые иранские катера с вооружением, если они будут донимать наши корабли на море", — написал Трамп в "Твиттере".

Американские военные заявили 15 апреля, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, и назвали эти действия "провокационными".

В ответ в ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что любые незаконные действия Соединенных Штатов в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана.

В начале 2020 года отношения между Тегераном и Вашингтоном резко ухудшились после того, как 3 января американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит Касем Сулеймани — глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные из возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГ.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял в феврале, что после убийства Сулеймани США и Иран оказались на пороге войны. "К сожалению, Соединенные Штаты, основываясь на дезинформации, поступая невежественно и высокомерно, сконцентрировались на курсе, который привел регион очень близко к краю пропасти. Мы были очень близки к войне", — сказал Зариф в интервью NBC News.