Трамп допустил причастность ФБР и Минюста США к вмешательству в выборы
Foto: AP/Scanpix/LETA

Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что ФБР и Минюст могли быть причастны к вмешательству в выборы главы государства. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, пишет РБК.

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"Эти выборы — тотальное мошенничество", — заявил Трамп. По его словам, в ходе них было подано множество голосов людей, которые уже как 10–15 лет мертвы.

"Что ФБР и Министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны", — сказал Трамп.

По его мнению, СМИ не хотят освещать "мошенничество", которое произошло на президентских выборах. "У нас нет свободы прессы в стране", — заявил он.

Так, по словам Трампа, пресса в США может замалчивать некоторые события. "Вы не можете устроить скандал, если СМИ не сообщат об этом", — добавил президент.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, однако ведущие американские СМИ подсчитали, что выиграл соперник Трампа — кандидат от демократов Джо Байден. Сам он также заявил о победе на выборах.

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