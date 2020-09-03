Трамп грозит лишить федерального финансирования Нью-Йорк, Вашингтон и другие "зоны беззакония"

Президент США Дональд Трамп намерен лишить федерального финансирования города Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл (штат Вашингтон) и Портленд (штат Орегон), власти которых не препятствуют "анархии, насилию и разрушениям". Соответствующий меморандум американского лидера распространил Белый дом.

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"Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония", - говорится в документе (цитата по ТАСС). Речь идет о городах, находящихся под управлением демократов. Они отказывались от предложений главы Белого дома использовать Нацгвардию при подавлении массовых протестов.

Согласно меморандуму, правительство начинает проверку в отношении выделения федеральных средств Сиэтлу, Портленду, Нью-Йорку и Вашингтону. "Крайне важно, чтобы федеральное правительство пересмотрело использование федеральных фондов юрисдикциями, допускающим анархию, насилие и разрушение в городах Америки", - отметил президент.

Глава вашингтонской администрации обязал министра юстиции - генерального прокурора США Уильяма Барра составить список "анархистских юрисдикций", которые "допускают насилие и разрушение собственности и отказываются принимать разумные меры" для восстановления правопорядка.

Президент также поручил директору административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воуту в течение 30 дней представить рекомендации федеральным госучреждениям, чтобы "в максимальной степени ограничить анархистские юрисдикции при получении федеральных грантов".

"Моя администрация сделает все, что в ее силах, чтобы помешать слабым мэрам и беззаконным городам забирать федеральные доллары, в то время как они позволяют анархистам причинять вред людям, сжигать здания, разрушать жизни и предприятия. Сегодня мы их предостерегаем", - написал Трамп в Twitter.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что президент пытается прекратить финансирование городов, которым необходимы средства на восстановление в связи с пандемией коронавируса."Он не король. Он не может "лишить финансирования" Нью-Йорк", - написал Куомо в Twitter, назвав действия президента "незаконным трюком". По его словам, Трамп "с первого дня активно стремился наказать Нью-Йорк" и допустил в городе эпидемию коронавируса.

1 июня Дональд Трамп призвал губернаторов подавить беспорядки, используя Нацгвардию и назвал протестующих террористами.

"Кто-то бросает камень - это как стрелять из пистолета. Вы должны покарать (за это), - наставлял Трамп губернаторов. - Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова".

Некоторые губернаторы вступили в полемику с президентом и даже предположили, что он занимается подстрекательством. 4 июня стало известно, что Трамп намерен использовать армию для подавления протестов. Однако против этого выступил министр обороны США Марк Эспер.