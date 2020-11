Трамп или Байден? Подсчет голосов: в США решается судьба президентской гонки

В Соединенных Штатах Америки идет подсчет голосов на президентских выборах. Чтобы обеспечить себе победу, кандидат должен набрать не менее 270 голосов выборщиков. На пост президента претендуют действующий глава государства — республиканец Дональд Трамп — и демократ Джо Байден. По предварительным опросам в президентской гонке лидировал Байден. Однако то же самое было и в 2016 году, когда шансы Хиллари Клинтон на победу расценивались выше. Сейчас команда Трампа утверждает, что уверена в победе даже больше, чем в 2016 году. Портал Delfi обобщает главное о ходе подсчета голосов.

Действующий президент США Дональд Трамп существенно сократил разрыв со своим соперником Джо Байденом по предварительному числу голосов выборщиков, следует из прогноза телеканала Fox News.

На данный момент, согласно прогнозу, Трамп набирает 213 голосов выборщиков, Байден — 220. Для сравнения, ранее прогнозируемый разрыв составлял 148 к 223.

Дональд Трамп заявил об "отчетливой" победе в Джорджии и существенном отрыве в Пенсильвании, несмотря на отсутствие предварительных результатов. Действующий президент также обвинил "крайне понурую группу людей" в попытке лишить миллионы его сторонников избирательного права, однако не предоставил какие-либо доказательства своего утверждения. В то же время Трамп выразил уверенность в победе своей партии. "Если быть честными, мы действительно победили на этих выборах", — подчеркнул глава Белого дома.

Байден выступил с короткой речью в Делавере и призвал набраться терпения и дождаться окончательных результатов. При этом он выразил уверенность, что "мы находимся на пути к победе".



Если сравнивать два обращения кандидатов от демократов и республиканцев, то обращает на себя внимание тот факт, что Байден говорил о "пути к победе", тогда как Трамп, в целом, говорил об итогах голосования как о своей победе.

Действующий президент лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса. Так, Трамп побеждает в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) с 56,1% голосов после подсчета 64% бюллетеней),в Мичигане (16 выборщиков) с 53,4% после подсчета 71% бюллетеней, в Северной Каролине (15 выборщиков) с 50,1% после подсчета 94% голосов), в Джорджии (16 выборщиков), с 56% после подсчета 80% бюллетеней и в Висконсине (10 выборщиков) с 51,3% голосов после подсчета 91% бюллетеней.

Если победа Трампа в этих штатах подтвердится, он наберет даже больше голосов выборщиков, чем необходимо для победы, то есть более 270.

Байден побеждает в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами — Неваде, где 6 выборщиков. Там оппонент Трампа набирает 50,3% после подсчета примерно двух третей голосов.

По предварительным данным, действующий президент Дональд Трамп опередил соперника в 29 штатах: Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Муссури, Вайоминг, Висконсин, Джорджия, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Кентукки, Теннеси, Луизиана, Миссисипи, Мичиган, Монтана, Небраска, Невада, Огайо, Оклахома, Пенсильвания, Северная Дакота, Северная Каролина, Техас, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта.

Байден получил преимущество в 20 штатах: Аризона, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавер, Иллинойс, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Массачусетс, Мэн, Мэриленд, Нью Джерси, Нью Мексико, Нью-Гэмпшир, Нью-Йорк, Округ Колумбия, Оргенон, Род Айленд.

В сети обратили внимание на то, что на протяжении последних 100 лет победитель во Флориде занимал в итоге президентское кресло. На этот раз Флориду "взял" Трамп.

#Trump takes Florida…

In the past 100 years, whoever has won the state of Florida has won the #USElection.

In any case,

The gap has narrowed…#USElections2020 #USElection2020 pic.twitter.com/rnbaQuebx2