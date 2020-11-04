Трамп лидирует в пяти из шести штатов США, где не подсчитаны голоса

Кандидат от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп лидирует в пяти из шести штатов, где не подсчитаны голоса. Об этом свидетельствуют результаты выборов.

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Так, Трамп побеждает в Пенсильвании (20 голосов выборщиков) с 56,1% голосов после подсчета 64% бюллетеней),в Мичигане (16 выборщиков) с 53,4% после подсчета 71% бюллетеней, в Северной Каролине (15 выборщиков) с 50,1% после подсчета 94% голосов), в Джорджии (16 выборщиков), с 56% после подсчета 80% бюллетеней и в Висконсине (10 выборщиков) с 51,3% голосов после подсчета 91% бюллетеней.

Республиканец также лидирует в одном из округов штата Мэн, который дает 1 голос выборщика.

Джо Байден побеждает в единственном оставшемся штате с неподсчитанными голосами — Неваде, где 6 выборщиков, и Байден набирает 50,3% после подсчета примерно двух третей голосов.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в "колеблющихся штатах", где разница в рейтингах оппонентов минимальна.